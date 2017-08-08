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Сергей Шубенков: Не отношусь к серебру как к награде высшей пробы

Источник:  RT на русскомКомментарии

Россиянин Сергей Шубенков, завоевавший серебро в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, дал интервью RT.

– Можно ли сказать, что это серебро с золотым отливом, учитывая все, что происходило с российской командой?
– Надо отметить, что эту фразу все-таки сказал не я. Конечно, если быть честным, не отношусь к серебру как к награде высшей пробы. Разумеется, я хотел взять золото. И все вроде бы к этому шло. Набрал хорошую форму, по сезону все складывалось так, как должно было. Но сам чемпионат мира – это совершенно особый турнир. Мне тяжело дались забеги здесь, как предварительный, так и полуфинал. Финал тоже получился очень нервным. Что ж, в этом году чемпионом стал Маклеод. Мне остается только радоваться тому, что я вернулся, если можно так выразиться, на большую беговую дорожку. Плюс с третьего ЧМ подряд увожу медаль. В 2013-м в Москве была бронза, в 2015-м в Пекине – золото, и теперь вот – серебро.

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