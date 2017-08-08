«Урал» – «Зенит». Матч обслужит бригада Романа Галимова
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Назначены судьи на
матч 5-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом».
Главным арбитром встречи станет Роман Галимов из Улан-Удэ. Его помощники – москвичи Антон Кобзев и Дмитрий Чельцов. Резервный судья — москвич Юрий Апонасенко.
Бригада Галимова работала на матче 1-го тура между «Зенитом» и хабаровским СКА.
Напомним, матч пройдет 9 августа в Екатеринбурге и начнется
в 17:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
«Зенит» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, «Урал» с 6 баллами идет на девятом месте.
Матч
Место и дата
09 августа 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
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