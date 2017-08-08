«Урал» – «Зенит». Матч обслужит бригада Романа Галимова

Сергей Фурсенко: С таким составом через три-четыре года «Зенит» сможет выиграть Лигу чемпионов

Сергей Фурсенко: С таким составом через три-четыре года «Зенит» сможет выиграть Лигу чемпионов Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о переходе в петербургский клуб аргентинского полузащитника «Атлетико» Матиаса Краневиттера.

Защитник «Зенита» Игорь Смольников и нападающий «Спартака» Луис Адриано получили двухматчевую дисквалификацию за драку в матче 4-го тура РФПЛ.

«Зенит» – «Спартак». Смольников и Адриано дисквалифицированы на два матча

«Зенит» – «Спартак». Смольников и Адриано дисквалифицированы на два матча Защитник «Зенита» Игорь Смольников и нападающий «Спартака» Луис Адриано получили двухматчевую дисквалификацию за драку в матче 4-го тура РФПЛ.