Артем Ребров: Призываю болельщиков не создавать истерий, не поддаваться на «искусственные» кризисы

Голкипер «Спартака» Артем Ребров написал пост в Facebook, в котором ответил на критику болельщиков после матча пятого тура премьер-лиги с «Зенитом» (1:5).

«Я очень люблю смотреть, как люди меняются. Когда ты был наверху, и когда ты немного оступился.... ты сразу в очередной раз можешь убедиться, кто есть кто. Спасибо еще раз всем тем, кто со мной и моей командой. Я знаю, чтобы ни случилось, вы будете со мной и командой! Запомните, я люблю «Спартак», я люблю футбол и живу этим. И когда что-то идет не так, обычно люди объединяются, поддерживают друг друга. Я делал, делаю и буду делать свою работу. Решать, играть мне или нет, не мне и не вам, а тренеру, который впервые за долгое время сделал всех нас счастливыми. Я ему полностью верю, так же как и он мне. И если кто-то что-то решит в дальнейшем, то я буду также продолжать работать на команду, чтобы она снова была наверху.

Я 7-ой год в Спартаке и был 4-м, 3-м, 2-м, 1-м вратарем, капитаном, вице-капитаном. В любой своей роли я всегда делал и буду продолжать делать все, чтобы наш клуб был наверху как можно дольше и чаще, и в прошлом сезоне после долгого времени мы стали первыми. Поэтому я призываю всех болельщиков не создавать истерий, не поддаваться на какие-то «искусственные» кризисы со стороны антиболельщиков, не искать крайних в команде (меня либо еще кого-то). А просто продолжать поддерживать, доверять тем людям, которые в прошлом сезоне сделали всех вас счастливыми, и уверен принесут еще много пользы команде! Один за всех и все за одного», – написал Ребров в Facebook.