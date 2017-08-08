Сергей Шубенков: Даже в ВФЛА просили ни в коем случае не идти на конфронтацию

Россиянин Сергей Шубенков, завоевавший серебро в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, дал интервью RT.

– Не было желания после финиша, наплевав на все запреты, крикнуть «Россия» или как-то еще напомнить о своей национальности?

– Нет. Мы ведь прекрасно понимаем, куда приехали. Перед началом турнира нам раздали специальный кодекс поведения, в котором подробно расписано, чего делать нельзя. Даже во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) просили ни в коем случае не идти на конфронтацию. Если бы я нарушил установленные IAAF правила, меня бы не поняли, – заявил Шубенков.