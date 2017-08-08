Амосов встретится со бойцом из команды Мальдонадо на турнире в Краснодаре

Российский боец смешанного стиля Ярослав Амосов получил нового соперника на турнире Prime Selection, который состоится 18 августа в Краснодаре. 3-кратный чемпион мира по боевому самбо должен был встретиться с Салимом Тоуари из Польши.

Однако поляк получил травму ноги, которая потребует оперативного вмешательства. Новым оппонентом Амосова станет бразилец из команды Team Maldonado Натан Оливейра.

«Мы давно получили предложение от менеджера бразильца насчет боя с Амосовым. Оливьера представляет команду Фабио Мальдонадо, экс-соперника Федора Емельяненко, тренируется в школе боевых искусств Сорокоба. Он молод, амбициозен, владеет навыками тайского бокса и джиу джитсу, имеет беспроигрышный рекордс, все свою бои заканчивал досрочно нокаутом или сабмишном», - прокомментировал выбор нового соперника Амосова промоутер Алексей Яценко.

Ярославу Амосову 23 года, он один из самых перспективных бойцов постсоветского пространства вне зависимости от весовой категории. Сейчас на его счету 19 побед и ни одного поражения.

Бой станет главным событием турнира Prime Selection-2017 18 августа.