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Александр Панов: Желаю «Зениту» выиграть все матчи в Лиге Европы

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Панов прокомментировал нападение на него петербургских фанатов после матча «Зенит» – «Спартак».

– Хочу поблагодарить питерских болельщиков за поддержку после этого инцидента на стадионе. Спасибо вам за уважение и добрые слова в мой адрес. Желаю вашему клубу выиграть все матчи в Лиге Европы, хорошо выступить в чемпионате России и занять должное место. Чтоб приезжали болельщики других клубов в Санкт-Петербург и гуляли спокойно в атрибутике своего клуба, и не боялись, – написал Панов на своей странице «Вконтакте».

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Напомним, бывший нападающий «Зенита» подвергся нападению со стороны петербургских фанатов после матча 4-го тура РФПЛ между сине-бело-голубыми и «Спартаком», который закончился со счетом 5:1 в пользу «Зенита».

Панов – болельщик «Спартака». Он купил абонемент на фанатский сектор красно-белых и прошелся по улицам Петербурга в атрибутике московской команды.

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