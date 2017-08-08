«Урал» – «Зенит». Краневиттер полетел в Екатеринбург, Хави Гарсия – нет
Тренерский штаб «Зенита»
назвал игроков, которые отправились в Екатеринбург на матч 5-го тура РФПЛ
против «Урала».
Вратари: Андрей
Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;
Защитники: Денис
Терентьев, Александр Анюков, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Максим Карпов,
Доменико Кришито, Юрий Жирков;
Полузащитники:
Кристиан Нобоа, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Леандро
Паредес, Олег Шатов, Жулиано;
Нападающие: Артем
Дзюба, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси.
Напомним, матч пройдет 9 августа в Екатеринбурге и начнется
в 17:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
«Зенит» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, «Урал» с 6 баллами идет на девятом месте.
Матч
Место и дата
09 августа 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция