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Хабилов продлил контракт с UFC на четыре поединка

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Рустам Хабилов сообщил о том, что продлил контракт с промоутерской компанией UFC на четыре поединка.

«Сегодня я продлил свой контракт с UFC еще на четыре боя на улучшенных условиях. Хочется поблагодарить Дану Уайта и Шона Шелби за то, что всегда идут на компромисс и помогают бойцам. А так же менеджеров Dominance MMA Managment в лице Али Абдель Азиза и Ризвана Магомедова без которых всего этого не произошло бы. Отмечу что этим ребятам нет равных своем деле», - написал Хабилов в своем инстаграме.

Напомним, что Хабилов выступает в UFC с 2012 года. За это время он провел девять боев, в которых одержал семь побед и потерпел два поражения.

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Сергей Ващенко
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