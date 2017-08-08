Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск2 : 0Анжи
Футбол  Амкар0 : 0Уфа
Футбол  Ростов (мол)3 : 1Динамо (мол)
Футбол  Реал- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сметанин считает, что Селихов должен занять место в основе «Спартака»

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший голкипер московского «Спартака» Андрей Сметанин высказался о вратарской позиции в стане красно-белых.

«Тренерский штаб «Спартака» обязан выпустить Александра Селихова в матче с «Арсеналом». Все пропущенные мячи от «Зенита» были берущимися. Артем Ребров не выручил команду, да и к тому же привез пятый гол. Селихов не является вторым вратарем в «Спартаке». Он и Ребров – игроки основного состава.

Считаю, что в матче с «Арсеналом» место в воротах должен занять именно Селихов. Тем более что тульская команда ничего особенного не показывает. Если не сейчас, то когда? Ему нужна игровая практика. Пусть начнет с «Арсенала», а там, глядишь, продолжит выходить в старте. Надеюсь, Селихов будет играть так же надежно, как и в «Амкаре», – цитирует Сметанина «Чемпионат».

Читайте также:

«Хотим защитить титул чемпиона». Фернандо – о целях «Спартака» и трансфере Луана

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Василий Уткин: Для «Анжи» Григорян оказался слишком эксцентричной фигуройРоссийский комментатор Василий Уткин высказался о возможной отставке наставника «Анжи» Александра Григоряна.«Амкар» – «Уфа». ОнлайнТекстовая трансляция матча «Амкар» - «Уфа».Сергей Фурсенко: С таким составом через три-четыре года «Зенит» сможет выиграть Лигу чемпионовПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о переходе в петербургский клуб аргентинского полузащитника «Атлетико» Матиаса Краневиттера.«Зенит» – «Спартак». Смольников и Адриано дисквалифицированы на два матчаЗащитник «Зенита» Игорь Смольников и нападающий «Спартака» Луис Адриано получили двухматчевую дисквалификацию за драку в матче 4-го тура РФПЛ.Сельдяков рассудит «Спартак» и ЦСКА в 6-м туре РФПЛСтали известны имена арбитров, назначенные на 6-й тур чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Футбол
Сметанин считает, что Селихов должен занять место в основе «Спартака»
MMA
Хабилов продлил контракт с UFC на четыре поединка
Футбол
Александр Панов: Желаю «Зениту» выиграть все матчи в Лиге Европы
Футбол
Артем Ребров: Призываю болельщиков не создавать истерий, не поддаваться на «искусственные» кризисы
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Артём Ребров
Артём Реброввсе новости
Александр Селихов
Александр Селиховвсе новости
Андрей Сметанин
Андрей Сметанинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости