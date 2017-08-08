Сметанин считает, что Селихов должен занять место в основе «Спартака»

Бывший голкипер московского «Спартака» Андрей Сметанин высказался о вратарской позиции в стане красно-белых.

«Тренерский штаб «Спартака» обязан выпустить Александра Селихова в матче с «Арсеналом». Все пропущенные мячи от «Зенита» были берущимися. Артем Ребров не выручил команду, да и к тому же привез пятый гол. Селихов не является вторым вратарем в «Спартаке». Он и Ребров – игроки основного состава.

Считаю, что в матче с «Арсеналом» место в воротах должен занять именно Селихов. Тем более что тульская команда ничего особенного не показывает. Если не сейчас, то когда? Ему нужна игровая практика. Пусть начнет с «Арсенала», а там, глядишь, продолжит выходить в старте. Надеюсь, Селихов будет играть так же надежно, как и в «Амкаре», – цитирует Сметанина «Чемпионат».

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