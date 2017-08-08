РФС запретил «Тосно» и «Амкару» регистрировать новых игроков из-за долгов
Источник: РФСКомментарии
Российский футбольный
союз запретил двум клубам РФПЛ регистрировать новых игроков из-за
задолженностей по зарплате.
Кроме «Тосно» и «Амкара» под запрет попали команды ФНЛ: «Сибирь»,
«Шинник», «Кубань», «Авангард», «Балтика», «Луч-Энергия» и «Факел».
Напомним, «Тосно» с 3 очками идет на 12-м месте в турнирной
таблице РФПЛ, «Амкар» без набранных очков занимает последнее 16-е место.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически