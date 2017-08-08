РФС запретил «Тосно» и «Амкару» регистрировать новых игроков из-за долгов

Сегодня в матче 5-го тура РФПЛ на стадионе «Звезда» в Перми «Амкар» примет «Уфу».

«Амкар» – «Уфа». История противостояния Сегодня в матче 5-го тура РФПЛ на стадионе «Звезда» в Перми «Амкар» примет «Уфу».

Александр Бубнов: Для меня «Уфа» – очевидный фаворит в матче с «Амкаром»

Александр Бубнов: Для меня «Уфа» – очевидный фаворит в матче с «Амкаром» Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч пятого тура премьер-лиги «Амкар» – «Уфа».