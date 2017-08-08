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РФС запретил «Тосно» и «Амкару» регистрировать новых игроков из-за долгов

Источник:  РФСКомментарии

Российский футбольный союз запретил двум клубам РФПЛ регистрировать новых игроков из-за задолженностей по зарплате.

Кроме «Тосно» и «Амкара» под запрет попали команды ФНЛ: «Сибирь», «Шинник», «Кубань», «Авангард», «Балтика», «Луч-Энергия» и «Факел».

Напомним, «Тосно» с 3 очками идет на 12-м месте в турнирной таблице РФПЛ, «Амкар» без набранных очков занимает последнее 16-е место.

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