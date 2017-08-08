Борис Майоров: Победа в Нижнем была особенно нужна Вестерлунду, но чемпионом КХЛ «Салавату» в этом сезоне не стать

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о победе «Салавата Юлаева» на турнире в Нижнем Новгороде.

- Можно ли считать эту победу первой и весомой заявкой Эркки Вестерлунда на медаль чемпионата КХЛ, - рассуждает Борис Майоров. - Ну а когда Уфа не боролась за медали? Другое дело, что на чемпионство ей рассчитывать в этом сезоне сложно. Потому что состав, к примеру, у ЦСКА куда солиднее. Да и на Востоке есть еще «Ак Барс» и «Магнитка». В потугах «Авангарда» на лидерство я в этом сезоне сомневаюсь.

Победа в Нижнем Новгороде была очень важна и для самого Вестерлунда, и для «Салавата». Финскому тренеру надо было доказать себе, что он и в России может добиваться успеха, как у себя на родине. А с другой стороны и уфимские игроки должны были в него поверить.

Напомним, что кроме «Салавата Юлаева» в Кубке губернатора Нижегородской области выступили также «Ак Барс», «Торпедо», «Спартак», «Автомобилист» и «Кузня».