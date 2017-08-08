Защитник «Тамбова» Быстров: Не обращаю внимания на новости про интерес ко мне со стороны «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА

Защитник «Тамбова» Марат Быстров поделился мнением об информации про интерес к нему со стороны «Зенита».

- Не впадаю в эйфорию. Если бы было что-то конкретное, а это - просто интерес. До этого писали, что есть интерес со стороны «Локомотива» и ЦСКА. Не обращаю на это внимания. В эмоциональном плане это приятно, как было бы приятно любому другому человеку. В остальном все остается, как и было: я - в «Тамбове» и у меня - двухгодичный контракт. Дальше будет видно.

- То есть, если до закрытия летнего окна тебя позовут в Питер, то не уйдешь?

- Если поступит какое-то предложения, я буду разговаривать с агентом и с руководителем ФК «Тамбов». Но предложение должно быть интересным и мне, и клубу, - приводит слова Быстрова официальный сайт «Тамбова».

Напомним, 25-летний защитник выступает за «Тамбов», куда перешел из клуба ПФЛ «Челябинск», с 2017 года. В составе команды Андрея Талалаева он провел 20 игр и забил 3 гола.

«Тамбов» с девятью баллами идет на девятом месте в первенстве ФНЛ. «Зенит» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу премьер-лиги.

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