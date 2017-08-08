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Алексей Олейник: Любой боец может проиграть, никто от этого не застрахован

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Алексей Олейник поделился мнением о Федоре Емельяненко.

«Федора очень уважаю. Он крутой сильный боец. Но вы сами сделали из него бога и считали, что он не может проиграть, и, вообще, не имеет пятен. Даже на солнце пятна есть. Я считаю, что вы неправы были. Федор тоже должен быть человеком и иметь контакт с реальностью и в том числе с фанатами. Может быть не как я, но какая-то двусторонняя связь должна быть, а не просто витать где-то наверху.

Когда все ребята очень хорошо и положительно отзываются о Федоре — Сосновский, Олейник, Волков, Харитонов, Шлеменко — Федор этого не слышит не замечает и не хочет идти на контакт. Когда на Федора начинаются гонения, а мы пытаемся его защитить, поддержать, то Федор тоже не идет на контакт.

Любой боец может проиграть, никто от этого не застрахован, но нельзя говорить, что боец слабак и мешок и так далее. Он положил полжизни на это. 10-20 лет выступает, тренируется, просто себя уничтожая на тренировках. Может быть, когда не так хорошо подготовился, или попался сверхсильный соперник, что не получилось его обыграть, то это не значит, что ты никто, мешок и так далее.

Федору хоть в Америку, хоть куда, где есть сильные спарринг-партнеры, сильные тренера, где не будут обращать внимания на то, что он - Емельяненко, а будут обращать внимание на то, что он боец, которого нужно сделать лучше. Нет такого бойца, которого не нужно делать лучше», - сказал Олейник.

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