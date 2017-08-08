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Сельдяков рассудит «Спартак» и ЦСКА в 6-м туре РФПЛ

Источник:  РФСКомментарии

Стали известны имена арбитров, назначенные на 6-й тур чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Отметим, что центральный матч между ЦСКА и «Спартаком» обслужит бригада рефери во главе с Владимиром Сельдяковым из Балашихи.

12 августа (суббота) 

«Уфа» – «Ростов»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Александр Гончар (Сочи). 

ЦСКА – «Спартак»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Владимир Москалёв (Воронеж); инспектор – Михаил Ходырев (Москва). 

«Анжи» – «Динамо»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Вячеслав Семёнов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Игорь Синер (Омск). 

13 августа (воскресенье) 

«СКА-Хабаровск» – «Рубин»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург). 

«Локомотив» – «Тосно»: судья – Сергей Куликов (Саранск); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Алексей Спирин (Москва). 

«Зенит» – «Ахмат»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Сергей Суховерхов (Воронеж); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва). 

«Краснодар» – «Амкар»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Владимир Овчинников (Москва). 

14 августа (понедельник) 

«Арсенал» – «Урал»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Николай Ерёмин (Москва), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

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