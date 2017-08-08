Алексей Олейник: Макгрегор – пахарь, хорошо к нему отношусь
Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Алексей Олейник уважительно относится к чемпиону UFC в легкой весовой категории Конору Макгрегору.
«Хорошо отношусь
к Конору, потому что он пахарь. Он пашет
утром, днем, вечером, ночью. Он много
болтает, как бы, но это специальная
работа, которую делают за него. Ему
готовят речи, ему готовят линию поведения.
И он в рамках этого образа действует.
Конечно, он импровизирует тоже, но общую
линию ему вырабатывают. Взгляд на шоу
Конор - Мэйвезер? Очень круто и очень
классно. Во-первых, это мировая известность,
а во-вторых каждый должен получить по
несколько сотен миллионов долларов.
Это показывает другим бойцам, куда и
как надо стремиться, кем становиться,
чтобы стать богатым, известным,
востребованным.
Есть ли шансы у
Макгрегора? Я уже говорил, что считаю
его слабее в боксе, чем Мэйвезер, в
пропорции 40 на 60. Но характер, бойцовскую
удачу никто не отменял. Поэтому шанс у
него есть и неплохой», – сказал Олейник.