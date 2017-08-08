Алексей Олейник: Макгрегор – пахарь, хорошо к нему отношусь

Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Алексей Олейник уважительно относится к чемпиону UFC в легкой весовой категории Конору Макгрегору.

«Хорошо отношусь к Конору, потому что он пахарь. Он пашет утром, днем, вечером, ночью. Он много болтает, как бы, но это специальная работа, которую делают за него. Ему готовят речи, ему готовят линию поведения. И он в рамках этого образа действует. Конечно, он импровизирует тоже, но общую линию ему вырабатывают. Взгляд на шоу Конор - Мэйвезер? Очень круто и очень классно. Во-первых, это мировая известность, а во-вторых каждый должен получить по несколько сотен миллионов долларов. Это показывает другим бойцам, куда и как надо стремиться, кем становиться, чтобы стать богатым, известным, востребованным.



Есть ли шансы у Макгрегора? Я уже говорил, что считаю его слабее в боксе, чем Мэйвезер, в пропорции 40 на 60. Но характер, бойцовскую удачу никто не отменял. Поэтому шанс у него есть и неплохой», – сказал Олейник.

