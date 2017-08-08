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Riot Games анонсировала нового чемпиона League of Legends

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Riot Games представила нового чемпиона League of Legends — Орна, Пламя Горных Глубин.

Пассивные умения: 

Живая кузница. Когда Орн не участвует в сражениях, он может тратить золото и создавать для себя предметы. Для удобства рекомендуемые предметы отображаются в специальном меню на экране. Кроме того, Орн может создавать предметы прямо в магазине.

Мастер на все руки. Орну и его союзникам открывается доступ к особым улучшениям некоторых предметов из магазина. Каждый игрок может получить лишь одно улучшение.

Активные умения:

[Q] Вулканический Разлом. Орн бьет по земле, создавая в ней трещину, которая наносит врагам физический урон и замедляет их. После небольшой задержки в области поражения поднимается столп магмы, который стоит стеной в течение нескольких секунд. 

[W] Дыхание вулкана. Орн становится неудержимым, закрывается щитом и извергает пламя. Пламя наносит магический урон, размер которого зависит от текущего запаса здоровья противника. Враги, объятые последней порцией пламени, становятся хрупкими. Автоатаки Орна отбрасывают хрупкие цели. Попав под действие обездвиживающих эффектов, хрупкие враги получают дополнительный урон, размер которого зависит от их максимального запаса здоровья. Кроме того, на хрупких врагов эффекты обездвиживания действуют дольше. 

[E] Обжигающий рывок. Орн делает рывок и наносит урон всем врагам на своем пути. Если Орн сталкивается с препятствием, возникает ударная волна, которая наносит урон и подбрасывает врагов. Умение уничтожает препятствия, созданные игроками. 

[R] Зов Бога-кузнеца. Орн призывает в выбранную точку огромного огненного элементаля, который движется к нему навстречу с нарастающей скоростью. Пораженные элементалем враги получают магический урон и становятся хрупкими. Орн может применить умение повторно, чтобы сделать рывок вперед. Столкнувшись с элементалем во время рывка, он отправит его в другую сторону. На обратном пути элементаль наносит такой же урон, как и в первый раз, подбрасывает всех пораженных врагов и делает их хрупкими.


Дата появления чемпиона в игре пока не сообщается. 

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