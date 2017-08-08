«Зенит» – «Спартак». Смольников и Адриано дисквалифицированы на два матча
Источник: ТАССКомментарии
Защитник «Зенита»
Игорь Смольников и нападающий «Спартака» Луис Адриано получили двухматчевую
дисквалификацию за драку в матче 4-го тура РФПЛ.
Об этом ТАСС сообщил глава контрольно-дисциплинарного
комитета РФС Артур Григорьянц.
Напомним, инцидент произошел в конце второго тайма. Смольников заступился за партнера по команде Дениса Терентьева. «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 5:1, благодаря голам Александра Кокорина, Александра Ерохина, Доменико Кришито, Далера Кузяева и автоголу Артема Реброва. Единственный мяч красно-белых забил с пенальти Квинси Промес.
«Луис Адриано попал мне локтем. Зуб шатается». Зенитовцы – о драке в концовке
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически