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«Зенит» – «Спартак». Смольников и Адриано дисквалифицированы на два матча

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник «Зенита» Игорь Смольников и нападающий «Спартака» Луис Адриано получили двухматчевую дисквалификацию за драку в матче 4-го тура РФПЛ.

Об этом ТАСС сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

Напомним, инцидент произошел в конце второго тайма. Смольников заступился за партнера по команде Дениса Терентьева. «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 5:1, благодаря голам Александра Кокорина, Александра Ерохина, Доменико Кришито, Далера Кузяева и автоголу Артема Реброва. Единственный мяч красно-белых забил с пенальти Квинси Промес.

«Луис Адриано попал мне локтем. Зуб шатается». Зенитовцы – о драке в концовке

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