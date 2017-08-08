Сергей Фурсенко: С таким составом через три-четыре года «Зенит» сможет выиграть Лигу чемпионов

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о переходе в петербургский клуб аргентинского полузащитника «Атлетико» Матиаса Краневиттера.

– Матиас – это сильный исполнитель, который, безусловно, прибавит мощности нашей средней линии. Наш футбол станет еще более конкурентным. Манчини сейчас собирает очень молодых и перспективных аргентинских игроков. Можно сказать, что это команда будущего. Через три-четыре года этот состав сможет выиграть Лигу чемпионов, – сказал Фурсенко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» заключил контракт с Краневиттером на 4 года. В составе «Атлетико» полузащитник провел 11 матчей, начиная с сезона-2015/16. В сезоне-2016/17 он выступал на правах аренды за «Севилью», и сыграл за нее в 57 встречах.

Transfermarkt.de оценивает игрока в 6 миллионов евро.

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