Сергей Фурсенко: С таким составом через три-четыре года «Зенит» сможет выиграть Лигу чемпионов
Президент «Зенита»
Сергей Фурсенко поделился мнением о переходе в петербургский клуб аргентинского
полузащитника «Атлетико» Матиаса Краневиттера.
– Матиас – это сильный исполнитель, который, безусловно,
прибавит мощности нашей средней линии. Наш футбол станет еще более
конкурентным. Манчини сейчас собирает очень молодых и перспективных
аргентинских игроков. Можно сказать, что это команда будущего. Через три-четыре
года этот состав сможет выиграть Лигу чемпионов, – сказал Фурсенко в эфире
«Матч ТВ».
Напомним, «Зенит» заключил контракт с Краневиттером на 4
года. В составе «Атлетико» полузащитник провел 11
матчей, начиная с сезона-2015/16. В сезоне-2016/17 он выступал на правах аренды
за «Севилью», и сыграл за нее в 57 встречах.
Transfermarkt.de оценивает игрока в 6 миллионов евро.
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