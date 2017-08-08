Фабрисио Вердум: В 2018 году собираюсь подраться за титул чемпиона UFC

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе 40-летний бразилец Фабрисио Вердум собирается в 2018 году вновь сразиться за титул после того, как одержит пару побед.

«Следующий поединок хочу провести осенью, в октябре или ноябре. В следующем году хочу подраться как минимум три раза. Мне не нравятся длительные перерывы между выступлениями. Думаю, что я нахожусь в двух победах от титульного боя», - сказал Вердум, слова которого приводит Flocombat.

Напомним, что за свою карьеру в ММА Вердум провел 29 поединков, в которых одержал 21 победу, потерпел семь поражений и один бой свел вничью.



Свой последний поединок он проиграл голландцу Алистару Овериму единогласным решением судей на турнире UFC 213, который состоялся 8 июля 2017 года.

