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Защитник «Милана»: Ибрагимович поможет нам, у него чемпионский характер

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Милана» Андреа Конти высказался о возможном возвращении форварда сборной Швеции Златана Ибрагимовича, который является свободным агентом.

«Златан – отличный игрок. Это даже не обсуждается. Он выиграл много трофеев, и у него чемпионский характер. Конечно, Ибрагимович во многом поможет «Милану», – заявил Конти, слова которого приводит Football Italia.

Напомним, последним клубом 35-летнего игрока был «Манчестер Юнайтед», контракт с которым истек этим летом.

Ранее наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью не исключил, что клуб вновь подпишет соглашение с нападающим, который восстанавливается от травмы на базе «МЮ».

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