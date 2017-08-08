Сергей Хандожко: Главная цель для меня – пояс чемпиона ACB

Российский боец смешанного стиля Сергей Хандожко в преддверии реванша против Станислава Власенко рассказал о своей подготовке к бою и поделился мыслями о дальнейших планах.

«Летом чуть-чуть приболел. Съездил отдохнуть. Вернувшись, получил воспаление лёгких. Лечился на протяжении полутора месяцев. И с июля я возобновил тренировки. Я многое переосмыслил для себя. Понял, что главная цель для меня – это пояс АСВ. Мне нужно вернуть свои позиции в рейтинге. Я очень многое потерял в плане своего уровня, в плане боев. В этом виноват только я сам и моё отношение к делу. Раньше мне казалось, что я делаю всё чётко и правильно. Но, со временем понимаешь, что некоторые мелочи не давали тебе развиваться и прогрессировать. Сейчас, пока я лечился эти полтора месяца, я многое для себя переосмыслил. Теперь я буду двигаться только вперёд.

26 августа состоится реванш со Стасом Власенко. Это очень нужный бой для меня. Я считаю, что первый бой я хоть и выиграл с минимальным преимуществом, я дал людям повод сомневаться во мне. Также я понимаю Стаса. Всё же нам надо расставить все точки над «и». И решить, кто окажется сильнее в реванше. Потому что в первый раз была довольно равная битва. Спасибо Станиславу за неё. Я надеюсь, второй поединок будет ещё красивее и зрелищнее. Хочу отбиться в августе, потом попасть на московский турнир. Выступить в каком-нибудь хорошем бою. Пока не буду раскрывать, с кем бы я хотел встретиться. Не хочу перепрыгивать через соперника. Тем более зная, на что он способен. Вспоминая его коварные локти (смеётся).

Главная цель развиваться и двигаться вперёд. Сейчас сделал меньший акцент на все социальные сети. Потому что они забирают очень много сил и абсолютно ничем не помогают в бою. Начал работать с тренером по боксу Андреем Ивичуком. Потому что одной только защитой от борьбы я не могу выигрывать бои. Всё-таки я ударник. И начинал я именно с ударки. Вот, уже работаем полтора месяца. Я почувствовал, что значит работать с тренером такого высокого уровня. Чувствую, опять начал бить. Надеюсь, смогу показать это в бою. А так, готовимся с моей командой Strela Team и Industrials team. Развиваемся, двигаемся вперёд. Будем побеждать!», - сказал Хандожко.