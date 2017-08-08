«Краснодар» и «Црвена Звезда» поменялись очередностью матчей в Лиге Европы

«Краснодар» в своем твиттере сообщил об изменении очередности матчей раунда плей-офф Лиги Европы с «Црвеной Звездой».

«Первая игра пройдет 17 августа в Краснодаре, а не Белграде. Соответственно ответный матч состоится 24 августа в Сербии».

Напомним, в третьем квалификационном раунде «Краснодар» по сумме двух матчей был сильнее «Люнгбю» (1:3, 2:0).

В то же время «Црвена Звезда» стартовала в турнире с первого квалификационного раунда.

Сначала вице-чемпионы Сербии прошли «Флориану» из Мальты (3:0, 3:3), их следующим соперником стал «Иртыш» (1:1, 2:0), а в предыдущем раунде – «Спарта» из Праги (2:0, 1:0).