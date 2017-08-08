Стало известно, при каких условиях Бухаров вернется в «Рубин»

Форвард «Ростова» Александр Бухаров может перейти в «Рубин», сообщает «БИЗНЕС Online».

По информации источника, переход россиянина состоится, если нападающий казанского клуба Жонатас покинет команду. Ранее сообщалось, что к бразильскому игроку проявляют интерес клубы из Испании и Турции.

Отметим, что 32-летний Бухаров уже выступал за «Рубин» и выигрывал вместе с командой чемпионат страны.

Таблица трансферов РФПЛ