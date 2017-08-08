УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в США

Как сообщает MARCA, УЕФА может провести финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 в Нью-Йорке.

Согласно источнику, в спортивной организации заинтересованы в расширении границ еврокубка, поэтому начали рассматривать варианты проведения матча на другом континенте в ближайшее время.

Отмечается, что в 2019 году финал с большой долей вероятности пройдет в Мадриде или Баку, поэтому уже в 2020 году решающий матч турнира может пройти в Нью-Йорке. О том, когда будет принято решение о проведении матча в США, не уточняется.

Добавим, что финал Лиги чемпионов текущего сезона состоится в Киеве.