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Агент Ригони: Сделка по Эмилиано закрыта, в течение двух дней он пройдет медообследование в «Зените»

Источник:  ТАССКомментарии

Агент полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони Хуан Оллер рассказал о ходе переговоров с «Зенитом».

- Сделка по Ригони закрыта. Игрок уже попрощался с «Индепендьенте», но остался в Аргентине по семейным обстоятельствам, поэтому вылет пришлось отложить. Футболист уже купил билеты на самолет и в течение двух дней пройдет медообследование, а затем вылетит в Россию. Эмилиано очень доволен возможностью перейти в «Зенит». Для него это новый вызов и новый этап в его профессиональной карьере. Он хочет присоединиться к новой команде как можно скорее, - приводит слова Оллера ТАСС.

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Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что «Зенит» выиграл борьбу за игрока у лиссабонского «Спортинга». Контракт аргентинца с «Индепендьенте» истекает 30 июня 2019 года. В сезоне-2016/17 в 26 матчах хавбэк забил восемь голов и отдал одну голевую передачу.

По данным Trasnfermarkt.de, стоимость Ригони составляет 4,5 млн евро. 

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