Василий Уткин: Для «Анжи» Григорян оказался слишком эксцентричной фигурой
Источник: «Спорт FM»Комментарии
Российский комментатор Василий Уткин высказался о возможной отставке наставника «Анжи» Александра Григоряна.
«Конечно, у «Анжи» прошла не только смена руководства, но и смена всех ориентиров. Те футболисты, которые остались в команде, вполне возможно, что приходили в клуб для другого. Я так думаю, что для «Анжи» Александр Григорян оказался слишком эксцентричной фигурой. В каком-то смысле Григорян является одиночкой и самоучкой. Он сам пробивал себе дорогу в футбол и в РФПЛ», – цитирует Уткина «Спорт FM».
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