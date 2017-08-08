В УЕФА опровергли информацию о проведении финала Лиги чемпионов в США

Сегодня испанская газета MARCA вышла с материалом, в котором утверждалось, что руководители УЕФА собираются провести финал Лиги чемпионов в США.

Отмечалось, что для этого события был выбран Нью-Йорк. В самой организации эту новость прокомментировали следующим образом:

«Правда ли, что финал Лиги чемпионов 2020 года пройдет в Нью-Йорке? Нет. Конкретных планов по выходу за пределы Европы сейчас нет», – заявил представитель УЕФА, слова которого приводит ТАСС.