В УЕФА опровергли информацию о проведении финала Лиги чемпионов в США
Источник: ТАССКомментарии
Сегодня испанская газета MARCA вышла с материалом, в котором утверждалось, что руководители УЕФА собираются провести финал Лиги чемпионов в США.
Отмечалось, что для этого события был выбран Нью-Йорк. В самой организации эту новость прокомментировали следующим образом:
«Правда ли, что финал Лиги чемпионов 2020 года пройдет в Нью-Йорке? Нет. Конкретных планов по выходу за пределы Европы сейчас нет», – заявил представитель УЕФА, слова которого приводит ТАСС.
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