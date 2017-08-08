Алексей Игонин: Шансы «Зенита» на чемпионство выше, чем у конкурентов

Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин – о том, почему питерский клуб сейчас имеет преимущество перед конкурентами.

- Какие выводы по итогам главного матча 4-го тура: «Зенит» - чемпион?

- «Зенит» для нас всегда чемпион, - смеется Алексей Игонин. – Но такие выводы напрашивались еще и до матча. Было очевидно, что у главных конкурентов – «Спартака» и ЦСКА - не все в порядке. Пока на данный момент шансы «Зенита» предпочтительнее. Потому что «Зенит» успел провести трансферную компанию, а конкуренты не успели.

- Да, аргентинцы очень хорошие.

- Видно, что «Зенит» приобрел тех футболистов, которые хотят расти и двигаться вперед.