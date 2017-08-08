«Зенит» – «Спартак». Клубы оштрафованы суммарно на 550 тысяч рублей

КДК РФС вынес решение по матчу четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» (5:1).

Петербургский клуб наказан на 360 тысяч рублей: за скандирование болельщиками на 10 тысяч, за использование и бросание пиротехники на 250 тысяч, за демонстрацию баннера оскорбительного характера на 50 тысяч, а также за поджог атрибутики «Спартака» - на 50 тысяч.

Москвичи наказаны за поведение своих болельщиков на 190 тысяч рублей: за скандирование на 30 тысяч, за использование пиротехники на 60 тысяч, за сидение на ограждениях на 50 тысяч и за поджог атрибутики «Зенита» на 50 тысяч.

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Напомним, «Зенит» в матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Спартак» со счетом 5:1. Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев, еще один гол в свои ворота забил Артем Ребров. У москвичей гол с пенальти на счету Квинси Промеса. На 92-й минуте Игорь Смольников и Луис Адриано были удалены после потасовки на поле.

После этого матча сине-бело-голубые делят первую строчку с «Локомотивом», у обоих клубов 12 очков в четырех матчах. Красно-белые с пятью очками занимает десятое место.

Следующий матч «Зенит» проведет 9 августа в Екатеринбурге против «Урала». «Спартак» в этот же день сыграет с «Арсеналом».