Бой между Юбенком и Йылдырымом состоится 7 октября в Штутгарте

Сегодня стала известна дата четвертьфинального боя Всемирной суперсерии бокса во втором среднем весе.

Чемпион мира по версии IBO Крис Юбенк-младший проведет бой против турка Авни Йылдырыма 7 октября в немецком Штутгарте.

«Этот турнир — очень хорошая идея, - заявил Юбенк. - Меня не особо волнует, что поединок против Авни состоится в Германии. Я могу драться хоть в телефонной будке. Думаю только о победе».

«Безумно рад, что бой пройдет в Штутгарте, - сказал Йылдырым. - Этот город как второй дом для меня».