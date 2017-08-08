РФПЛ удовлетворена организацией безопасности на матче «Зенита» и «Спартака»

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин оценил работу полиции и координационного штаба по организации безопасности на матче 4-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» (5:1).

«Организатором матча и полицией была проведена серьезная подготовка, связанная с обеспечением безопасности. Учтены проблемы, возникшие на предыдущих матчах «Зенита», особенно связанные с запуском зрителей и выходом со стадиона. Футбольный клуб «Зенит» организовал большое количество автобусов для доставки зрителей на стадион и их эвакуации. Городскими властями были внесены коррективы в работу городского транспорта.

Десятки людей с помощью системы видеонаблюдения в режиме онлайн следили за всем уже на подходах к стадиону, оценивали ситуацию и немедленно принимали управленческие решения. Это более 53 тысяч зрителей, что сопоставимо с населением небольшого города.

Считаем, что полиция и координационный штаб справились со своей задачей, не допустив серьезных нарушений. Правда, без разбитого носа и нескольких незначительных травм не обошлось. Но это следствие прошедшего перед матчем дождя с градом», – цитирует Мейтина ТАСС.

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