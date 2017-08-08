Тульский «Арсенал»: Уже готовим «любовное» письмо КДК РФС

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что клуб собирается подать апелляцию в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на наложение штрафов за то, что команда перед началом матчей чемпионата неправильно выходила из автобуса.

«Уже готовим «любовное» письмо КДК с просьбой разъяснить позицию наложения штрафов по данному пункту регламента. Думаю, параллельно подадим и апелляцию. Сегодня же все документы приготовим и отправим», – цитирует Балашова ТАСС.