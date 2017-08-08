Устармагомед Гаджидаудов: Очень хочу подраться с Вартаняном

Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Устармагомед Гаджидаудов заявил, что хотел бы сразиться против Эдуарда Вартаняна в рамках турнира лиги ACB.

- Хотелось бы подраться с Эдуардом Вартаняном. Мы – основные претенденты на пояс. У него три победы кряду, у меня две. Над хорошими соперникам. Мы оба, я считаю, доказали, что мы главные претенденты на титул. Но, возможно, это произойдет через бой. Я слышал, что он нацелен выступать в Москве 30 сентября, а я не смогу подготовиться до этой даты. К 30 сентября я не смогу подойти к пику формы. У меня был небольшой застой в плане тренировок. Я готовился к свадьбе, также у меня был пост. И почти два месяца не тренировался. К тому же весогонка, учитываю тот факт, что вешу я сейчас 90 килограмм, будет очень тяжелой. В любом случае интересно будет помериться силами с Эдуардом, но я всегда говорил, что готов и к любым другим вызовам.



Также надеюсь, что в ближайшее время мы все-таки увидим развязку противостояния Абдулвахабов – Кошкин. Тяжело предсказать исход титульного боя. Победит в любом случае сильнейший. Оба бойца подойдут в отличных физических и моральных кондициях к этому сражению. Не думаю, что травмы сильно скажутся на Абдул-Азизе. Он очень опытный боец и не раз проходил через трудности. Кошкин также очень неплох, проходил сборы за океаном. Так что нас ожидает интересный поединок.