Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск2 : 0Анжи
Футбол  Амкар0 : 0Уфа
Футбол  Ростов (мол)3 : 1Динамо (мол)
Футбол  Реал- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Устармагомед Гаджидаудов: Очень хочу подраться с Вартаняном

Источник:  ACBКомментарии

Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Устармагомед Гаджидаудов заявил, что хотел бы сразиться против Эдуарда Вартаняна в рамках турнира лиги ACB.

- Хотелось бы подраться с Эдуардом Вартаняном. Мы – основные претенденты на пояс. У него три победы кряду, у меня две. Над хорошими соперникам. Мы оба, я считаю, доказали, что мы главные претенденты на титул. Но, возможно, это произойдет через бой. Я слышал, что он нацелен выступать в Москве 30 сентября, а я не смогу подготовиться до этой даты. К 30 сентября я не смогу подойти к пику формы. У меня был небольшой застой в плане тренировок. Я готовился к свадьбе, также у меня был пост. И почти два месяца не тренировался. К тому же весогонка, учитываю тот факт, что вешу я сейчас 90 килограмм, будет очень тяжелой. В любом случае интересно будет помериться силами с Эдуардом, но я всегда говорил, что готов и к любым другим вызовам.

Также надеюсь, что в ближайшее время мы все-таки увидим развязку противостояния Абдулвахабов – Кошкин. Тяжело предсказать исход титульного боя. Победит в любом случае сильнейший. Оба бойца подойдут в отличных физических и моральных кондициях к этому сражению. Не думаю, что травмы сильно скажутся на Абдул-Азизе. Он очень опытный боец и не раз проходил через трудности. Кошкин также очень неплох, проходил сборы за океаном. Так что нас ожидает интересный поединок.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Хандожко: Главная цель для меня – пояс чемпиона ACBРоссийский боец смешанного стиля Сергей Хандожко в преддверии реванша против Станислава Власенко рассказал о своей подготовке к бою и поделился мыслями о дальнейших планах.Фабрисио Вердум: В 2018 году собираюсь подраться за титул чемпиона UFCБывший чемпион UFC в тяжелом весе 40-летний бразилец Фабрисио Вердум собирается в 2018 году вновь сразиться за титул после того, как одержит пару побед.Алексей Олейник: Макгрегор – пахарь, хорошо к нему отношусьРоссийский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Алексей Олейник уважительно относится к чемпиону UFC в легкой весовой категории Конору Макгрегору.Алексей Олейник: Любой боец может проиграть, никто от этого не застрахованРоссийский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Алексей Олейник поделился мнением о Федоре Емельяненко.Хабилов продлил контракт с UFC на четыре поединкаРоссийский боец смешанного стиля легкой весовой категории Рустам Хабилов сообщил о том, что продлил контракт с промоутерской компанией UFC на четыре поединка.
Футбол
Капитан английского клуба завершил карьеру за 3 дня до дебюта команды в АПЛ
Футбол
Тульский «Арсенал»: Уже готовим «любовное» письмо КДК РФС
Бокс
Бой между Юбенком и Йылдырымом состоится 7 октября в Штутгарте
Футбол
«Зенит» – «Спартак». Клубы оштрафованы суммарно на 550 тысяч рублей
все новости
ACB
ACBвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства