Устармагомед Гаджидаудов: Очень хочу подраться с Вартаняном
Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Устармагомед Гаджидаудов заявил, что хотел бы сразиться против Эдуарда Вартаняна в рамках турнира лиги ACB.
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Хотелось бы подраться с Эдуардом
Вартаняном. Мы – основные претенденты
на пояс. У него три победы кряду, у меня
две. Над хорошими соперникам. Мы оба, я
считаю, доказали, что мы главные
претенденты на титул. Но, возможно, это
произойдет через бой. Я слышал, что он
нацелен выступать в Москве 30 сентября,
а я не смогу подготовиться до этой даты.
К 30 сентября я не смогу подойти к пику
формы. У меня был небольшой застой в
плане тренировок. Я готовился к свадьбе,
также у меня был пост. И почти два месяца
не тренировался. К тому же весогонка,
учитываю тот факт, что вешу я сейчас 90
килограмм, будет очень тяжелой. В любом
случае интересно будет помериться
силами с Эдуардом, но я всегда говорил,
что готов и к любым другим вызовам.
Также надеюсь, что в ближайшее время мы все-таки увидим развязку противостояния Абдулвахабов – Кошкин. Тяжело предсказать исход титульного боя. Победит в любом случае сильнейший. Оба бойца подойдут в отличных физических и моральных кондициях к этому сражению. Не думаю, что травмы сильно скажутся на Абдул-Азизе. Он очень опытный боец и не раз проходил через трудности. Кошкин также очень неплох, проходил сборы за океаном. Так что нас ожидает интересный поединок.