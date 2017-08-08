Капитан английского клуба завершил карьеру за 3 дня до дебюта команды в АПЛ

Капитан английского «Хаддерсфилд Таун» Марк Хадсон принял решение завершить карьеру за несколько дней до дебюта команды в английской премьер-лиге, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что 35-летний футболист в новом сезоне будет членом тренерского штаба команды. Его переход на новую должность был предусмотрен и при подписании им нового трехлетнего контракта в апреле 2016 года. Хадсон уже начал обучение на тренерскую лицензию УЕФА категории А.

Добавим, что «Хаддерсфилд» последний раз играл в элитном дивизионе чемпионата страны 45 лет назад. Чемпионат премьер-лиги проводится с 1992 года.