СМИ сообщили о причинах задержки трансфера Аскасибара и Ригони в «Зенит»
Источник: Nuevo DiarioКомментарии
Как сообщает Nuevo Diario, трансфер хавбека «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибара в «Зенит» сорвался из-за финансовых условий.
Согласно источнику, аргентинцев не устроило, что российский клуб предоставил гарантии Банка Москвы.
Отмечается, что по этой же причине задерживается переход полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони. Данную информацию подтвердил вице-президент южноамериканской команды Карлос Монтана.
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