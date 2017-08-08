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Анатолий Бышовец: Неделю назад Каррера положил руководству список игроков

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец – о проблемах «Спартака», которые выявило поражение от «Зенита» (1:5). 

- Были разговоры, что Манчини тактически переиграл Карреру. Согласны с этим тезисом?
- Предложенные «Зенитом» скорости практически лишили «Спартак» контригры. Ошибки были не только в средней линии, но и в обороне. Мы же видели, насколько оборона «Спартака» была не готова к быстрым атакам хозяев.

Причины этого надо искать в том, что неделю назад Каррера положил руководству клуба список игроков, необходимых для усиления команды. А у «Зенита» эти игроки уже вышли в составе команды на матч. Вот в этом разница. Этот факт говорит об организации дел в клубе, о взаимодействии тренера и руководителей.

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