Анатолий Бышовец: Неделю назад Каррера положил руководству список игроков

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец – о проблемах «Спартака», которые выявило поражение от «Зенита» (1:5).

- Были разговоры, что Манчини тактически переиграл Карреру. Согласны с этим тезисом?

- Предложенные «Зенитом» скорости практически лишили «Спартак» контригры. Ошибки были не только в средней линии, но и в обороне. Мы же видели, насколько оборона «Спартака» была не готова к быстрым атакам хозяев.

Причины этого надо искать в том, что неделю назад Каррера положил руководству клуба список игроков, необходимых для усиления команды. А у «Зенита» эти игроки уже вышли в составе команды на матч. Вот в этом разница. Этот факт говорит об организации дел в клубе, о взаимодействии тренера и руководителей.