«Амкар» и «Уфа» разошлись миром в 5-м туре РФПЛ

Футболисты «Амкара» на домашней арене сыграли вничью с «Уфой» в рамках 5-го тура РФПЛ.

Встреча, которая состоялась в Перми, завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, команда Гаджи Гаджиева набрала первое очко в новом сезоне и занимает последнее месте в таблице чемпионата страны. Уфа расположилась на 4-й строчке, набрав 9 баллов.

РФПЛ

5-й тур