«Амкар» и «Уфа» разошлись миром в 5-м туре РФПЛ
Футболисты «Амкара» на домашней арене сыграли вничью с «Уфой» в рамках 5-го тура РФПЛ.
Встреча, которая состоялась в Перми, завершилась со счетом 0:0.
Таким образом, команда Гаджи Гаджиева набрала первое очко в новом сезоне и занимает последнее месте в таблице чемпионата страны. Уфа расположилась на 4-й строчке, набрав 9 баллов.
РФПЛ
5-й тур
Матч
Состав
Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Милькович (Гасилин, 84), Идову, Зайцев, Конде, Занев, Гол (Баланович, 69), Рязанцев, Салугин (Костюков, 59), Бодул
Уфа: Беленов, Йокич, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Карп, Никитин, Засеев (Сысуев, 69), Стоцкий (Кротов, 88), Игбун, Абдулавов (Ванек, 72)
Незабитые пенальти
Бодул (Амкар), 17
Предупреждения:
Милькович, 25; Занев, 52 - Йокич, 79; Аликин, 89
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
08 августа 17:30, Звезда, Текстовая трансляция