Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск2 : 0Анжи
Футбол  Амкар0 : 0Уфа
Футбол  Ростов (мол)3 : 1Динамо (мол)
Футбол  Реал- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Амкар» и «Уфа» разошлись миром в 5-м туре РФПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Амкара» на домашней арене сыграли вничью с «Уфой» в рамках 5-го тура РФПЛ.

Встреча, которая состоялась в Перми, завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, команда Гаджи Гаджиева набрала первое очко в новом сезоне и занимает последнее месте в таблице чемпионата страны. Уфа расположилась на 4-й строчке, набрав 9 баллов.

РФПЛ
5-й тур

Матч

Амкар - Уфа - 0:0

Состав

Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Милькович (Гасилин, 84), Идову, Зайцев, Конде, Занев, Гол (Баланович, 69), Рязанцев, Салугин (Костюков, 59), Бодул

Уфа: Беленов, Йокич, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Карп, Никитин, Засеев (Сысуев, 69), Стоцкий (Кротов, 88), Игбун, Абдулавов (Ванек, 72)

Незабитые пенальти

Бодул (Амкар), 17

Предупреждения:

Милькович, 25; Занев, 52 - Йокич, 79; Аликин, 89

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

08 августа 17:30, Звезда, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гаджи Гаджиев: Мы были чуть ближе забитому голуГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал ход матча третьего тура РФПЛ «Амкар» - «Уфа» (0:0).«Зенит» согласовал с испанским клубом трансфер Хави ГарсииКак сообщает Sport.es, хавбек «Зенита» Хави Гарсия близок к возвращению в чемпионат Испании.Сергей Семак: Доволен игрой своей командыГлавный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал ход матча третьего тура РФПЛ «Амкар» - «Уфа» (0:0), сообщает Евгений Леонтьев.Анатолий Бышовец: Неделю назад Каррера положил руководству список игроковЗаслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец – о проблемах «Спартака», которые выявило поражение от «Зенита» (1:5).Дмитрий Хохлов: У «Спартака» нет идей в атакеДмитрий Хохлов: У «Спартака» нет идей в атакеГлавный тренер молодежной команды «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился с «Советским спортом» своим видением игры лидеров российского чемпионата
Футбол
Капитан английского клуба завершил карьеру за 3 дня до дебюта команды в АПЛ
Футбол
Тульский «Арсенал»: Уже готовим «любовное» письмо КДК РФС
Бокс
Бой между Юбенком и Йылдырымом состоится 7 октября в Штутгарте
Футбол
«Зенит» – «Спартак». Клубы оштрафованы суммарно на 550 тысяч рублей
все новости
Уфа
Уфакалендарьстатистика
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости