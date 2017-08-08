Мартин «STYKO» Стик перешел в mousesports

HellRaisers подписала договор с mousesports о трансфере Мартина «STYKO» Стика.



В команде словацкий игрок заменит Дениса «denis» Хоувела.



«Я очень благодарен организации HellRaisers за возможность осуществить свою мечту, так как они предложили мне мой первый контракт в киберспорте. Они дали мне шанс, и мы были семьей на протяжении почти двух лет. Не могу подробно описать, что я сейчас чувствую, потому что это все кажется нереальным.



Все игроки, которые когда-либо были моими напарниками по команде, обучили меня важным вещам не только в игре, но и за ее пределами. Оба тренера сильно повлияли на меня в позитивном ключе. Я чувствовал себя как дома, играя с тегом HellRaisers перед своим ником. Это будет воспоминанием на всю жизнь, это было началом моей карьеры», — прокомментировал Стик.



STYKO выступал за HellRaisers с октября 2015 года.

Состав mousesports по CS:GO:



Крис «chrisJ» де Йонг

Робин «ropz» Кул

Миикка «suNny» Кемппи

Томаш «oskar» Штястны

Мартин «STYKO» Стик



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