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Мартин «STYKO» Стик перешел в mousesports

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HellRaisers подписала договор с mousesports о трансфере Мартина «STYKO» Стика.

В команде словацкий игрок заменит Дениса «denis» Хоувела.

«Я очень благодарен организации HellRaisers за возможность осуществить свою мечту, так как они предложили мне мой первый контракт в киберспорте. Они дали мне шанс, и мы были семьей на протяжении почти двух лет. Не могу подробно описать, что я сейчас чувствую, потому что это все кажется нереальным.

Все игроки, которые когда-либо были моими напарниками по команде, обучили меня важным вещам не только в игре, но и за ее пределами. Оба тренера сильно повлияли на меня в позитивном ключе. Я чувствовал себя как дома, играя с тегом HellRaisers перед своим ником. Это будет воспоминанием на всю жизнь, это было началом моей карьеры», — прокомментировал Стик. 

STYKO выступал за HellRaisers с октября 2015 года.

Состав mousesports по CS:GO:  

Крис «chrisJ» де Йонг  
Робин «ropz» Кул  
Миикка «suNny» Кемппи  
Томаш «oskar» Штястны  
Мартин «STYKO» Стик

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