Сергей Семак: Доволен игрой своей команды
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал ход матча третьего тура РФПЛ «Амкар» - «Уфа» (0:0).
- Очень тяжелый матч. Команды не успели полностью восстановиться. Игра была вязкая, много борьбы. Важность матча была велика. Доволен игрой своей команды. Закономерный результат.
Матч
Состав
Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Милькович (Гасилин, 84), Идову, Зайцев, Конде, Занев, Гол (Баланович, 69), Рязанцев, Салугин (Костюков, 59), Бодул
Уфа: Беленов, Йокич, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Карп, Никитин, Засеев (Сысуев, 69), Стоцкий (Кротов, 88), Игбун, Абдулавов (Ванек, 72)
Незабитые пенальти
Бодул (Амкар), 17
Предупреждения:
Милькович, 25; Занев, 52 - Йокич, 79; Аликин, 89
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
08 августа 17:30, Звезда, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически