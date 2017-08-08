Сергей Семак: Доволен игрой своей команды

читайте также

Гаджи Гаджиев: Мы были чуть ближе забитому голу Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал ход матча третьего тура РФПЛ «Амкар» - «Уфа» (0:0).

«Зенит» согласовал с испанским клубом трансфер Хави Гарсии Как сообщает Sport.es, хавбек «Зенита» Хави Гарсия близок к возвращению в чемпионат Испании.

«Амкар» и «Уфа» разошлись миром в 5-м туре РФПЛ Футболисты «Амкара» на домашней арене сыграли вничью с «Уфой» в рамках 5-го тура РФПЛ.

Анатолий Бышовец: Неделю назад Каррера положил руководству список игроков Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец – о проблемах «Спартака», которые выявило поражение от «Зенита» (1:5).