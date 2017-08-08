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«Зенит» согласовал с испанским клубом трансфер Хави Гарсии

Источник:  Sport.esКомментарии

Как сообщает Sport.es, полузащитник «Зенита» Хави Гарсия близок к возвращению в чемпионат Испании.

Согласно источнику, завтра, 9 августа, хавбек может отправиться в Севилью на медицинское обследование, необходимое для перехода в «Бетис». Отмечается, что клубы достигли принципиального соглашения о трансфере за 1,5 миллиона евро. После прохождения медобследования футболист должен подписать контракт.

Хави Гарсия перешел в «Зенит» из «Манчестер Сити» летом 2014 года. В составе петербургского клуба испанец стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Во всех турнирах хавбек провел 108 матчей и забил 7 голов. 

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