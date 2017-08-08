Гаджи Гаджиев: Мы были чуть ближе к забитому голу
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал ход матча третьего тура РФПЛ «Амкар» - «Уфа» (0:0).
- Оценка удовлетворительная. Был баланс между обороной и атакой. Соперник ничего не смог создать. Мы были чуть ближе забитому голу. Физическое состояние было не очень хорошее. Игроки проявили характер, но не забиваем такие моменты... Беда не приходит одна. Идет дополнительное испытание. Сложная ситуация в целом.
Матч
Состав
Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Милькович (Гасилин, 84), Идову, Зайцев, Конде, Занев, Гол (Баланович, 69), Рязанцев, Салугин (Костюков, 59), Бодул
Уфа: Беленов, Йокич, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Карп, Никитин, Засеев (Сысуев, 69), Стоцкий (Кротов, 88), Игбун, Абдулавов (Ванек, 72)
Незабитые пенальти
Бодул (Амкар), 17
Предупреждения:
Милькович, 25; Занев, 52 - Йокич, 79; Аликин, 89
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
08 августа 17:30, Звезда, Текстовая трансляция