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Неймар подаст жалобу на «Барселону» в ФИФА за невыплаченный бонус

Источник:  Sky SportsКомментарии

Форвард сборной Бразилии Неймар, который этим летом перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ», собирается обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) с жалобой на свою бывшую команду из-за невыплаченного бонуса. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

Согласно источнику, каталонцы отказались платить отцу игрока бонус в размере 23 млн фунтов за продление контракта в прошлом году. Отмечается, что юристы 25-летнего нападающего еще не направили документы в организацию, но данный вариант развития событий рассматривается.

Напомним, Неймар выступал за «Барселону» с 2013 года. Этим летом бразилец перебрался во Францию за 222 млн евро.

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