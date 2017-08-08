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Матиас Краневиттер: Хотелось выйти на поле в матче со «Спартаком»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

- Меня очень хорошо приняли с первого дня: персонал, игроки, тренерский штаб. Для меня большая честь стать частью «Зенита».

- Какую роль сыграл Роберто Манчини в вашем переходе?
- Он прекрасный тренер, который тренировал замечательные клубы. Сейчас это «Зенит». Как он, так и остальные, приложили определенные усилия, чему я очень рад.

- Вы в Петербурге уже пару дней. Как они прошли?
- Большую часть я находился в гостинице, познакомился с другими аргентинскими игроками клуба. Я вернулся прямо с предсезонной подготовки «Атлетико», поэтому у меня не было много времени.

- Тем не менее вы были на матче против «Спартака». Какие эмоции? Была мысль: «Жаль, что меня нет на поле»?
-  Конечно, это памятный день. Хотелось в тот момент выйти на поле, но надо было дождаться официального перехода. Теперь я жду момента, чтобы сыграть за клуб.

- Вы четвертый аргентинец в команде. Нужно задавать вам вопрос про адаптацию?
- Да, аргентинцев тут теперь много, адаптация пройдет легко.

- Определились с номером?
- Восьмой номер, мы уже договорились. Этот номер был у меня в «Атлетико».

- Что скажете болельщикам?
- Для меня огромная честь быть частью большой команды. Надеюсь, нас ожидает хороший сезон, - сказал Краневиттер в эфире «Зенит-ТВ». 

Он мог стать гольфистом, но в итоге играл с Месси. А теперь перешел в «Зенит»

Напомним, 8 августа аргентинский полузащитник мадридского «Атлетико» Матиас Краневиттер стал игроком «Зенита». Контракт с 24-летним полузащитником заключен на четыре года.

В составе «Атлетико» полузащитник провел 11 матчей, начиная с сезона-2015/16. В сезоне-2016/17 он выступал на правах аренды за «Севилью», и сыграл за нее в 57 встречах. Transfermarkt.de оценивает игрока в 6 миллионов евро. 

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