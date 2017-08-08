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Дмитрий Живоглядов: Результатом относительно доволен

Евгений Леонтьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов оценил результат матча третьего тура РФПЛ «Амкар» - «Уфа» (0:0), сообщает Евгений Леонтьев.

- Результатом относительно доволен. Не удалась концовка. В последние пять минут нас поддавили. А так все хорошо. Задача на следующий матч? Выходить и побеждать.

Матч

Амкар - Уфа - 0:0

Состав

Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Милькович (Гасилин, 84), Идову, Зайцев, Конде, Занев, Гол (Баланович, 69), Рязанцев, Салугин (Костюков, 59), Бодул

Уфа: Беленов, Йокич, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Карп, Никитин, Засеев (Сысуев, 69), Стоцкий (Кротов, 88), Игбун, Абдулавов (Ванек, 72)

Незабитые пенальти

Бодул (Амкар), 17

Предупреждения:

Милькович, 25; Занев, 52 - Йокич, 79; Аликин, 89

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

08 августа 17:30, Звезда, Текстовая трансляция

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