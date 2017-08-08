Дмитрий Живоглядов: Результатом относительно доволен
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов оценил результат матча третьего тура РФПЛ «Амкар» - «Уфа» (0:0), сообщает Евгений Леонтьев.
- Результатом относительно доволен. Не удалась концовка. В последние пять минут нас поддавили. А так все хорошо. Задача на следующий матч? Выходить и побеждать.
Матч
Состав
Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Милькович (Гасилин, 84), Идову, Зайцев, Конде, Занев, Гол (Баланович, 69), Рязанцев, Салугин (Костюков, 59), Бодул
Уфа: Беленов, Йокич, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Карп, Никитин, Засеев (Сысуев, 69), Стоцкий (Кротов, 88), Игбун, Абдулавов (Ванек, 72)
Незабитые пенальти
Бодул (Амкар), 17
Предупреждения:
Милькович, 25; Занев, 52 - Йокич, 79; Аликин, 89
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
08 августа 17:30, Звезда, Текстовая трансляция
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