Женская сборная России обыграла команду Хорватии и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Баскетболистки сборной России нанесли поражение команде Хорватии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы для игроков не старше 16 лет, который проходит во Франции.

Встреча завершилась со счетом 76:66 (23:22, 15:11, 18:16, 20:17).

В составе команды из РФ по 17 очков набрали Анастасия Бобрик, Вероника Павлюченко и Анна Кузнецова.

Таким образом, россиянки вышли в четвертьфинал, где 9 августа сыграют против победителя встречи между сборными Венгрии и Белоруссии.