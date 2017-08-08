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«Лестер» приобрел полузащитника «Ковентри» Томаса

Источник:  ФК «Лестер»Комментарии

Валлийский полузащитник Джордж Томас стал игроком «Лестера». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что контракт подписан до лета 2020 года. В команду он перешел как свободный агент.

В прошлом сезоне 20-летний Джордж Томас провел 28 матчей за «Ковентри» в третьем английском дивизионе и забил пять мячей, а его бывшая команда вылетела в четвертый дивизион.

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