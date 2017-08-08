«Лестер» приобрел полузащитника «Ковентри» Томаса
Источник: ФК «Лестер»Комментарии
Валлийский полузащитник Джордж Томас стал игроком «Лестера». Об этом сообщает официальный
сайт клуба.
Сообщается, что контракт
подписан до лета 2020 года. В команду он перешел как свободный агент.
В прошлом сезоне 20-летний
Джордж Томас провел 28 матчей за «Ковентри» в третьем английском дивизионе и
забил пять мячей, а его бывшая команда вылетела в четвертый дивизион.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически