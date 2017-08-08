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Марио Пашалич: Дружба Карреры и Конте не была определяющим фактором перехода в «Спартак»

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич рассказал о причинах перехода в московский клуб.

«Перед тем, как перейти в «Спартак», я говорил с легендой команды Стипе Плетикосой. Он сказал мне, что я должен приехать сюда, так как тут очень хорошо, как на трибунах, так и в команде. Этот разговор был очень важен для меня, дружба Карреры и Конте не была определяющим фактором моего перехода, важным для меня было получить возможность бороться за титул в чемпионате и выступать в Лиге чемпионов.

Я готов отыграть 90 минут, тренируюсь больше месяца, прошел подготовку с «Челси». Пока у меня было не так много времени, чтобы сравнить чемпионат России с европейскими турнирами, но в будущем я обязательно сделаю это», - цитирует Пашалича ТАСС.

Напомним, что «Спартак» взял Пашалича в аренду на один год у лондонского «Челси». 22-летний полузащитник будет выступать в московском клубе под номером «50». Ожидается, что дебют хорвата за новую команду состоится в игре против «Зенита» в рамках четвертого тура РФПЛ.

Ранее Пашалич также играл за «Хайдук», «Эльче», «Монако» и «Милан». В прошлом сезоне он провел 27 матчей за итальянскую команду и забил пять голов. В составе «Милана» он стал обладателем Суперкубка Италии.

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