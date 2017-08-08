Марио Пашалич: Дружба Карреры и Конте не была определяющим фактором перехода в «Спартак»
Полузащитник «Спартака»
Марио Пашалич рассказал о причинах перехода в московский клуб.
«Перед тем, как перейти в «Спартак», я говорил с легендой команды
Стипе Плетикосой. Он сказал мне, что я должен приехать сюда, так как тут очень
хорошо, как на трибунах, так и в команде. Этот разговор был очень важен для
меня, дружба Карреры и Конте не была определяющим фактором моего перехода,
важным для меня было получить возможность бороться за титул в чемпионате и
выступать в Лиге чемпионов.
Я готов отыграть 90 минут, тренируюсь больше месяца, прошел
подготовку с «Челси». Пока у меня было не так много времени, чтобы сравнить
чемпионат России с европейскими турнирами, но в будущем я обязательно сделаю это»,
- цитирует Пашалича ТАСС.
Напомним, что «Спартак» взял Пашалича в аренду на один год у лондонского «Челси». 22-летний полузащитник будет выступать в московском клубе под номером «50». Ожидается, что дебют хорвата за новую команду состоится в игре против «Зенита» в рамках четвертого тура РФПЛ.
Ранее Пашалич также играл за «Хайдук», «Эльче», «Монако» и
«Милан». В прошлом сезоне он провел 27 матчей за итальянскую команду и забил
пять голов. В составе «Милана» он стал обладателем Суперкубка Италии.