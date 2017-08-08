Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск2 : 0Анжи
Футбол  Амкар0 : 0Уфа
Футбол  Ростов (мол)3 : 1Динамо (мол)
Футбол  Реал- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Краневиттер перешел в «Зенит», «СКА-Хабаровск» обыграл «Анжи», ничья «Амкара» и «Уфы». Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

1. «Сент-Этьен» арендовал Эрнани у «Зенита».

2. «СКА-Хабаровск» обыграл «Анжи» и одержал первую победу в РФПЛ.

3. Матч «Амкара» и «Уфы» завершился нулевой ничьей.

4. Неймар подаст жалобу в ФИФА на «Барселону».

5. Еще один новичок «Зенита» - команду пополнил аргентинец Матиас Краневиттер.

Текст дня: Англичане, цены и фан-зона. Три причины, почему вы зря не поехали на Суперкубок


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Массимо Каррера: Читаю прессу только после поражений «Спартака»Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о том, в каких случаях он читает спортивные СМИ. Также он поделился ожиданиями от матча с тульским «Арсеналом».Марио Пашалич: Дружба Карреры и Конте не была определяющим фактором перехода в «Спартак»Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич рассказал о причинах перехода в московский клуб.Дмитрий Живоглядов: Результатом относительно доволенЗащитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов оценил результат матча третьего тура РФПЛ «Амкар» - «Уфа» (0:0), сообщает Евгений Леонтьев.Матиас Краневиттер: Хотелось выйти на поле в матче со «Спартаком»Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Анатолий Бышовец: «Спартаку» требовалось усиление еще вчераАнатолий Бышовец: «Спартаку» требовалось усиление еще вчераЗаслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец – о проблемах «Спартака», которые выявило поражение от «Зенита» (1:5).
Баскетбол
Женская сборная России обыграла команду Хорватии и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы
Футбол
Матиас Краневиттер: Хотелось выйти на поле в матче со «Спартаком»
Футбол
Неймар подаст жалобу на «Барселону» в ФИФА за невыплаченный бонус
Футбол
Гаджи Гаджиев: Мы были чуть ближе к забитому голу
все новости
СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровсккалендарьстатистика
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Уфа
Уфакалендарьстатистика
Матиас Краневиттер
Матиас Краневиттервсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости