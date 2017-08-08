Краневиттер перешел в «Зенит», «СКА-Хабаровск» обыграл «Анжи», ничья «Амкара» и «Уфы». Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» представляет краткий обзор главных
новостей сегодняшнего дня.
1. «Сент-Этьен» арендовал Эрнани у «Зенита».
2. «СКА-Хабаровск» обыграл «Анжи» и одержал первую победу в
РФПЛ.
3. Матч «Амкара» и «Уфы» завершился нулевой ничьей.
4. Неймар подаст жалобу в ФИФА на «Барселону».
5. Еще один новичок «Зенита» - команду пополнил аргентинец
Матиас Краневиттер.
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почему вы зря не поехали на Суперкубок
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