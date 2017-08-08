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Суперкубок УЕФА. «Реал» - фаворит в матче против «Манчестер Юнайтед», по мнению букмекеров

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мадридский «Реал» (Испания), по мнению букмекеров, является фаворитом в матче за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Коэффициент на победу «Реала» равен 2,17 (при ставке в 1000 рублей можно «чистыми» выиграть 1170 рублей). Коэффициент на победу англичан равен 3,16 (при ставке в 1000 рублей «чистыми» можно выиграть 2160 рублей).

«Реал» - 2,17
Ничья в основное время — 3,3
«Манчестер Юнайтед» - 3,16

Напомним, игра состоится в Скопье во вторник и начнется в 21:45 по московскому времени.

Матч

Реал - Манчестер Юнайтед

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

08 августа 21:45, Филипп Второй, Текстовая трансляция

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Сергей Ващенко
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