Суперкубок УЕФА. «Реал» - фаворит в матче против «Манчестер Юнайтед», по мнению букмекеров
Мадридский «Реал» (Испания), по мнению букмекеров, является фаворитом в матче за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Коэффициент на победу «Реала» равен 2,17 (при ставке в 1000 рублей можно «чистыми» выиграть 1170 рублей). Коэффициент на победу англичан равен 3,16 (при ставке в 1000 рублей «чистыми» можно выиграть 2160 рублей).
«Реал» - 2,17
Ничья в основное время — 3,3
«Манчестер Юнайтед» - 3,16
Напомним, игра состоится в Скопье во вторник и начнется в 21:45 по московскому времени.
Матч
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
08 августа 21:45, Филипп Второй, Текстовая трансляция
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