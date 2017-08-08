Борис Майоров: Канадские тренеры плохо знают игроков, выступающих в Европе

Борис Майоров: Победа в Нижнем была особенно нужна Вестерлунду, но чемпионом КХЛ «Салавату» в этом сезоне не стать

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о победе «Салавата Юлаева» на турнире в Нижнем Новгороде.