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Борис Майоров: Канадские тренеры плохо знают игроков, выступающих в Европе

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров объясняет, для чего канадской сборной нужны матчи в предсезонных турнирах КХЛ.

Меня абсолютно не удивляет сильное желание канадцев сыграть на наших летних турнирах и Евротуре, - говорит Борис Майоров. - Поймите, когда НХЛ диктует свои условия и отпускает игроков на ОИ в последний момент, тут уж ничего просто не поделаешь. А так… в Канаде прекрасно понимают, что сборную надо к соревнованиям готовить. И чем больше, тем лучше. Ну и потом заокеанские тренеры плохо знают игроков, выступающих в Европе. Им просто необходимы эти матчи, чтобы понять, что они из себя представляют и выбрать из них 25 лучших хоккеистов.

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