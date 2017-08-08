Борис Майоров: Канадские тренеры плохо знают игроков, выступающих в Европе
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров объясняет, для чего канадской сборной нужны матчи в предсезонных турнирах КХЛ.
- Меня абсолютно не удивляет сильное желание канадцев сыграть на наших летних турнирах и Евротуре, - говорит Борис Майоров. - Поймите, когда НХЛ диктует свои условия и отпускает игроков на ОИ в последний момент, тут уж ничего просто не поделаешь. А так… в Канаде прекрасно понимают, что сборную надо к соревнованиям готовить. И чем больше, тем лучше. Ну и потом заокеанские тренеры плохо знают игроков, выступающих в Европе. Им просто необходимы эти матчи, чтобы понять, что они из себя представляют и выбрать из них 25 лучших хоккеистов.
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